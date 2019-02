Met een loep op zoek naar vlindereitjes van een millimeter in Epe

Zoeken naar een speld in een hooiberg is er niets bij. De witte puntjes op de takken van de sleedoorn, ter grootte van een speldenknop, zouden voor een leek net zo goed schilfers of druppeltjes verf kunnen zijn. Maar in werkelijkheid zijn het de eitjes van de sleedoornpage, een zeldzame vlinder in Nederland. Onderzoeker Menno Venema van de Vlinderstichting is dan ook blij als hij een nieuw wit puntje ontdekt deze morgen in Epe: ,,Als ik twijfel pak ik altijd een loep. Nu is dat niet nodig”, zegt hij enthousiast.