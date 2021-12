Mexicaanse ‘muurschilder’ krijgt jarenlange celstraf vanwege produceren crystal meth in drugslab Emst

Hardlopen voelt als ademhalen voor Anne van Schuppen

In 1996 maakte Anne van Schuppen furore bij de marathon op de Olympische Spelen van Atalanta. Hardlopen is 25 jaar later voor de inmiddels 61-jarige inwoonster van Emst nog steeds een bijna dagelijkse routine. Zaterdag nam ze deel aan de Koude Polderloop in Nijkerk. ,,Hardlopen hoort bij me, het voelt als ademhalen.”

12 december