Miljardenbedrijf Van Drie Group neemt omstreden slachterij Gosschalk uit Epe over

Lang - of veel korter - geluids­scherm langs A50 bij Heerde? Rechter heeft sleutel in handen

Het is nu of nooit. Komen er geluidsschermen langs snelweg A50 tussen de afritten Heerde en Heerde Zuid? Of blijft het beperkt tot 800 meter aan de ene kant en 200 meter aan de andere zijde? Een gang naar de hoogste rechter moet meer duidelijkheid brengen.

16 januari