Miljoenen minder zorggeld dreigt voor Oost-Veluwe; Epe niet blij

Toch zijn er al zorgen. In de gemeenteraad van Epe is het onderwerp donderdagavond ter sprake gekomen. CDA en GroenLinks stelden vragen aan wethouder Lia de Waard. Zij vindt de ‘eerste signalen inderdaad zorgelijk’ en ze is niet blij met de voorlopige uitkomsten. Een woordvoerder van de gemeente zegt daarover: ,,Het nieuwe verdeelmodel zorgt voor een tekort voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio Oost-Veluwe.’’

Berekening

De nieuwe methode is volgens het rijk ‘objectiever’ en is gebaseerd op bijvoorbeeld het aantal inwoners. Regio’s met relatief veel opvanglocaties voor zorg zijn vooral de dupe. Zoals Oost-Veluwe, met centrumgemeente Apeldoorn en verder bestaande uit Brummen, Epe, Heerde en Voorst. Per jaar krijgt de regio volgens de actuele berekening 20 miljoen euro per jaar minder.

Overgang

De wethouder hoopt op een lange overgangstermijn: ,,Het is essentieel om adequate ondersteuning te blijven bieden aan onze inwoners.’’ Een andere maatregel die De Waard in de raadsvergadering noemt is een onderzoek of de uitgaven voor bijvoorbeeld ambulante begeleiding omlaag kunnen. ,,We kunnen nog sturen op het aantal plekken dat we hebben, mogelijk verminderen in Epe of in onze regio”, zegt ze. ,,Ik realiseer me dat het echt een lastige knop is om aan te draaien.’’ Wat De Waard betreft is het laatste woord er nog niet over gezegd vanuit Epe, waar het gaat om ongeveer 75 cliënten.