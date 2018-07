Mishandelde kat in Epe ingeslapen: 'Je gunt het zo’n oud beestje niet'

De mishandeling van Joey (13) vond plaats aan de Teunis van Lohuizenstraat. Zijn baasje laat in een reactie weten dat de kat ernstige verwondingen had opgelopen. ,,Alles in zijn lijf was gekneusd. We vermoeden dat hij ook wat in zijn hersentjes heeft gehad. In een paar dagen ging hij namelijk dusdanig achteruit dat hij niet meer wist wat voor- en achteruit was. Hij liep tegen de muur aan en wist niet meer hoe hij achteruit moest lopen."