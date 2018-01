Modezaak in Vaassen trotseert de storm

Kleding voor Albanië

Heiwegen Herenmode is nauw verweven met Albanië. Wim kwam in 1991 door een samenloop van omstandigheden in het land terecht. Wat hij zag greep hem bij de keel: ,,Een uitgemergeld land. Zoveel ellende en armoede en dat zó dichtbij.’’



Impulsief bracht hij gelijk vanuit Vaassen op eigen kosten een vrachtwagen vol kleding, schoenen en krentenbollen (‘die bleven lang goed’) naar de Balkan. De wagen was in een mum leeg. Wim zag in dat dit niet de juiste weg was en richtte de stichting ‘Hoop voor Albanie’ op, waarmee hij het land van structurele hulp voor ziet.



Een deel van de opbrengst van zijn winkel is voor de Albanezen bestemd. Het heeft bij de Heiwegens gezorgd voor een grondig besef van waar vandaan ze hun kleding betrekken. Esther: ,,Je kunt niet aan de ene kant aan een goed doel geven en aan de andere kant kinderen voor een banaan kleding laten naaien.’’