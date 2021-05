Mogelijk nieuwe wolvenwelpen én drie dode schapen op de Noord-Veluwe: is er een verband?

Vorige week maandag was het raak in Emst, waar één schaap is gedood. Een dag later zijn in het nabij gelegen Tongeren, ook in de gemeente Epe, twee schapen gedood. Het is bekend dat de roedel wolven van de Noord-Veluwe hier vlakbij leeft. Een medewerker van Bij12 heeft DNA-monsters genomen om te onderzoeken of de schapen door een wolf zijn gedood. De uitslag laat echter nog een aantal weken op zich wachten.