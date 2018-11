Monument voor oorlogshelden in aantocht in Epe

Onderduikers

De familie Van Essen bood in de Tweede Wereldoorlog aan 54 onderduikers een schuilplaats. Voor die heldendaden kreeg de familie zelfs onderscheidingen van Amerikaanse presidenten. Om de familie te eren en herdenken meent de Eper gemeenteraad unaniem dat, met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020, het groendepot volgend jaar plaats moet maken voor een monument. Het is de bedoeling dat het monument onderdeel gaat uitmaken van wandel- en fietsroutes en wordt ingezet bij educatieve lessen. Diverse maatschappelijke organisaties en scholen hebben al aangegeven zich te willen verbinden aan dit project.

In de raadsvergadering over de begroting werden in Epe donderdag nog twee amendementen aangenomen. Zo werd zoals verwacht besloten dat de herinrichting van de Oude Wisselseweg begin volgend jaar plaatsvindt, in plaats van pas in 2020. De weg raakte door een storm in januari tientallen zilveresdoorns – en daarmee zijn aangezicht – kwijt. In plaats van begin 2020 wordt komend jaar het herstel van de Oude Wisselseweg in gang gezet, zodat op deze plek tijdens de viering van 75 bevrijding het aangezicht weer enigszins hersteld is. Zilveresdoorns met hun kenmerkende blad (maple leaf) zijn het symbool van dankbaarheid aan de Canadese bevrijders.