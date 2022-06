Motorrijder (25) botst op boom in Vaassen en overlijdt: bestelbus mogelijk betrokken bij drama

Toch weer oppositie in Epe: Forum, Nieuwe Lijn en PvdA verwerpen raadsak­koord

De inkt van het ‘raadsakkoord’ in Epe is amper droog of er is al weer herrie in de tent. Dat alle negen partijen het akkoord zouden onderschrijven, blijkt een illusie. Forum voor Democratie, Nieuwe Lijn en PvdA verwerpen het stuk, waarin de gemeenteraad op hoofdlijnen het beleid voor de komende vier jaar afbakent. Ze gaan ‘gewoon’ in de oppositie.

8 juni