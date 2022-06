Motorrijder botst op boom in Vaassen en overlijdt: bestelbus mogelijk betrokken bij drama

Jacques en Ineke stoppen met de Posthoorn in Epe, waar het straks beetje naar Frankrijk smaakt

De Posthoorn komt binnenkort in andere – en deels Franse – handen. Jacques en Ineke Holthuis nemen na 32 jaar afscheid van de bekende horecagelegenheid in het centrum van Epe. Met pijn in het hart: ,,Het is toch een deel van het leven.’’

19 mei