Multinational VMI in Epe stukje dichter bij grote uitbreiding, maar er is nog één probleem

Deze oude woning moet worden gesloopt, maar gaat daarmee iets kostbaars verloren? ‘Niemand heeft er serieus naar gekeken’

Voordat de oude kosterswoning in het centrum van Heerde gesloopt wordt, moet er eerst goed gekeken worden of daarmee geen waardevol erfgoed verloren gaat. Dat stelt erfgoedvereniging Heemschut in een brief aan de gemeente. De kosterswoning maakt waarschijnlijk plaats voor een kerkelijk centrum.