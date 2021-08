Na 27 jaar is het einde van de tbs in zicht voor veroordeelde misbruiker in Eper incestzaak

1947-2021 Middelbare school treurt en koren rouwen: muziekman Wolfried Kaper (73) overleden

20 juli Veel mensen uit Heerde en omgeving hebben muziekles van hem gehad op de middelbare school. Nadat Wolfried Kaper in 2014 met pensioen ging, bleef hij druk in die wereld. Zo was hij dirigent van koren in Hardenberg, Kampen, Epe en Zwolle. Daar is nu een einde aan gekomen, want afgelopen weekend is Kaper op 73-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.