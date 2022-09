Na 28 jaar wordt tbs in incestzaak Epe opnieuw verlengd

Na 27 jaar is het einde van de tbs in zicht voor veroordeel­de misbruiker in Eper incestzaak

Het gaat de goede kant op met Gerrit van Z., die al bijna 27 jaar in het tbs-circuit verblijft na een veroordeling in de Eper incestaffaire in de jaren 90. Hij verblijft al elf jaar tot zijn eigen tevredenheid in een zorgboerderij, waar het erg goed met hem gaat. Vanaf dit jaar heeft hij ook proefverlof, wat wil zeggen dat hij er af en toe alleen op uit mag gaan.

9 augustus