Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor Alexandra van der Peijl en dochter Scarlett

In haar stal in Oene werkt Van der Peijl samen met haar dochter Scarlett sinds 1990 met jonge topsportpaarden. Ze fokt zelf toppaarden, traint er dieren voor topsporters en leidt er paarden op. ,,Zo’n besmetting heb ik in alle jaren nog nooit meegemaakt. Het is een ramp, vooral doordat ik juist enkele heel goede foklijnen heb. Het virus kan daarvoor een bedreiging vormen. Aan een topsportpaard dat van de benen gaat heb ik niks meer. De waarde daalt ineens naar die van een paard dat een fijn en gezond weidemaatje is. Maar weidemaatjes voortbrengen is niet mijn bedrijfsvoering.‘’