‘Neem fatsoensnormen in acht’

Burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente Epe hekelt de toenemende intolerantie van burgers op internet via met name social media. In zijn nieuwjaarstoespraak riep hij mensen op de fatsoensnormen toch vooral in acht te nemen.

Het verspreiden van nepnieuws is van alle tijden, zei de eerste burger van Epe. ‘Vroeger heette dat propaganda. Nu verspreidt het zich via social media steeds sneller en breder en is het moeilijker te weerleggen. Argwaan en wantrouwen groeien en gevoel, sentiment en mening winnen het steeds vaker van de feiten. We hebben dat het afgelopen jaar bij een aantal onderwerpen die in onze gemeente speelden en waar behoorlijk reuring over ontstond, als gemeentebestuur nadrukkelijk ervaren’, sprak Van der Hoeve in het gemeentehuis.

Inlevingsvermogen

Op internet verliezen sommige personen volgens Van der Hoeve ‘compleet hun inlevingsvermogen en nuance en de manier van mensen benaderen overschrijdt regelmatig de grenzen van wat acceptabel en fatsoenlijk is. Ook daar kregen de leden van het gemeentebestuur het afgelopen jaar persoonlijk mee te maken’.

Vervolgens deed de burgemeester een oproep om de fatsoensnormen in het publieke debat in acht te nemen. ‘We moeten onze lokale democratie zien als een proces van gemeenschappelijke besluitvorming op basis van het uitwisselen van feiten, argumenten, inzichten en waardeoordelen. Dus, op een fatsoenlijke manier met elkaar in gesprek blijven en op enig moment de uitkomst van een debat accepteren, ook als die voor sommigen minder bevredigend is.’

In gesprek