Nevelpanter van Emst is al een jaar dood en opgezet

De Nevelpanter die gisteren gesignaleerd is in Emst en door een bewoner op de foto is gezet, is wel degelijk echt. Ook de foto is niet gemanipuleerd, maar het gaat om een opgezet dier dat al ruim een jaar geleden in een Nederlandse dierentuin is overleden. Dat zegt Nicolette Naphausen van de Museumwinkel in Nijmegen, waar het dier is geprepareerd.

Volgens Naphausen is er geen twijfel mogelijk en komt de panter die gisteren door Gerwin Pul uit Emst op de foto is gezet, gewoon uit de Nijmeegse Museumwinkel. “Geen twijfel mogelijk", zegt Naphausen. ,,De vlekken op het lijf van het dier, de blik in de ogen, de houding. Dat is 'm. De tekening van een dier op het vel is als een vingerafdruk. Die is uniek. Dit is duidelijk onze nevelpanter.”

Volledig scherm Het bewijs: een foto van de opgezette Nevelpanter van de Museumwinkel in Nijmegen. © Museumwinkel Nijmegen

Gerwin Pul mailde gisteren met de Stentor over de bijzondere vondst in zijn tuin. Ook vanochtend hield hij nog vol dat het om een levend dier ging dat hij op de foto had gezet. Omroep Gelderland stuurde de foto's echter door naar de Museumwinkel, waar dode dieren worden geprepareerd en verkocht, om te checken of het dier mogelijk was opgezet. Dat bleek het geval en ook zag Naphausen meteen dat het dier in haar winkel was verkocht. ,,We weten dat hij door iemand in Frankrijk is aangekocht. Nee, gegevens van de koper weet ik zo niet.”

Hoe het dier uiteindelijk in Emst terecht is gekomen en wat het idee van Pul was achter de foto's, is niet duidelijk. Tegenover Omroep Gelderland verklaarde hij vanmiddag nog dat hij het dier echt had weg zien rennen. Vanmorgen zei hij ongeveer hetzelfde tegen de Stentor. Nadat ‘de grap’ was uitgekomen, nam hij de telefoon niet meer op.