Nieuw bestuur Stedendriehoek

Voorzitter is Jeroen Joon, wethouder in Apeldoorn. Annelies de Jonge, wethouder in Zutphen is zijn plaatsvervanger. Naast De Graaf uit Heerde en Visser uit Epe, zijn Eef van Ooijen (wethouder in Brummen), Frits Rorink (wethouder in Deventer), Sebastiaan van ’t Erve (burgemeester van Lochem) en Jos Penninx (burgemeester van Voorst) lid van het bestuur.