Nieuw plan afvalinzameling Epe krijgt vorm

Al langere tijd heeft Epe flinke ambities als het gaat om het veranderen van de afvalinzameling. Uitgangspunt is dat inwoners jaarlijks gemiddeld maximaal 75 kilo restafval aanbieden. Nu is dat nog 177 kilo. Tegelijkertijd mogen de inzamelingskosten niet stijgen en moet de klanttevredenheid gelijk blijven.

Uitstel

In Oene en een deel van Vaassen zou eind vorig jaar een proef beginnen, waarbij inwoners onder meer het restafval zouden moeten wegbrengen naar centrale containers. Daar bleek echter niet veel draagvlak voor. Eerst werd het plan uitgesteld en later zelfs afgeblazen. Daarop is de gemeente een nieuwe traject gestart, met de vraag hoe de afvalinzameling vanaf 2020 zou moeten plaatsvinden.

Er is inmiddels bijvoorbeeld een huiskamergesprek geweest in het gemeentehuis en bewoners hebben vragenlijsten ingevuld. Daaruit is een voorlopig advies naar voren gekomen. De faciliteiten moeten bijvoorbeeld zo zijn dat iedereen de mogelijkheid krijgt goed te scheiden. In het voorlopige advies komt naar voren dat de grijze container minder vaak wordt opgehaald en kleiner wordt en de groene container wat vaker wordt geleegd, met name in de lente en herfst. Ook komen er ondergrondse containers, waar inwoners het te veel aan restafval tegen betaling kunnen wegbrengen.

Bewonersadvies