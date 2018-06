Het momenteel onverharde stuk grond, in de volksmond ook wel bekend als het Brezanterrein, wordt nu gebruikt als openbare parkeerplaats. Vastgoedbedrijf Bel BV van de Eper ondernemers Bart Remkes en Leonhard Vreekamp wil er in de nabije toekomst zeventien nieuwe, levensloopbestendige huurappartementen bouwen, met daaronder op de begane grond commerciële ruimten en daar weer onder een parkeerkelder. In het verlengde van dit bouwsel wil Bel BV op de voormalige bouwlocatie Meidoornstraat extra parkeerplaatsen aanleggen.

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan werden twee zienswijzen ingediend. Supermarkt Jumbo vreest dat het aantal parkeerplekken in de omgeving door de nieuwbouw in het gedrang komt. Volgens B en W is daarvan geen sprake en voorziet het gehele plan in een 'sluitende parkeerbalans'. Een zienswijze van de provincie Gelderland spreekt van een goed plan, qua kwaliteit en beleid, en brengt geen nieuwe zaken aan de orde die het bestemmingsplan in de weg zitten.

Volgens B en W verbetert de nieuwbouw straks de ruimtelijke kwaliteit en de zuidelijke entree van het centrum van Epe. Ook past het nieuwe pand straks in de omgeving, wat door een stedenbouwkundige is bevestigd.