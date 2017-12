Nieuwbouw voor honden en geiten bij Schaapskooi Epe/Heerde

Schaapsherder Lammert Niesing legt uit waarom de nieuwe schuur nodig is. ,,In 2011 is er al een nieuw herdersverblijf gebouwd, met ook een informatiepunt en een uitkijkpunt. Het oude herdersverblijf staat er al een jaar of dertig en dat wordt nu afgebroken.''

Ervoor in de plek komt een nieuwe schuur van 12 bij 5 meter omvang. Daarin krijgen de schaapshonden Missy, Lad en Tim, alsmede enkele geiten die ook bij de schaapskudde horen, hun onderkomen. ,,Ja, we hebben ook een paar geiten. Die staan in de Schaapskooi, zodat bezoekers toch nog wat levende dieren zien op momenten dat wij met de schapen de heide op zijn.''

Lammetjesdag

IJs en weder dienende beginnen half januari de bouwwerkzaamheden van aannemer Bouwwerk Mekelenkamp uit Oene. ,,Begin maart zal de nieuwe schuur ongeveer gereed zijn. In elk geval hopelijk ruim voor de lammetjesdag op 17 maart'', schat Niesing in. Voor de herder breken derhalve drukke tijden aan. ,,De nieuwbouw valt samen met de aflamperiode van onze ooien. Eind januari gaan de eerste lammetjes geboren worden. In totaal verwacht ik dat we circa 140 lammeren zullen krijgen in de periode van eind januari tot begin maart.''