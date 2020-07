Nieuwbouwplan voor Dekamarkt Vaassen eindelijk rond

Jan Duinstee (86) uit Vaassen koestert al 75 jaar zijn bevrij­dings­ster, 4000 leerlingen in Epe ontvangen nu ook een witte ster als symbool van vrij­heid

13 juli Sterren stralen vanaf vandaag op alle basisscholen in de gemeente Epe. Alle 4000 leerlingen krijgen een ster als vrijheidssymbool aangeboden. De 23 leerlingen van groep 6-7 van de Gerardus Majellaschool in Vaassen namen de eerste sterren in ontvangst.