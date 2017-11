Nieuwbouwproject 'Florin' in Epe van start

Kim van B. moet nu echt de cel in voor diefstallen in Epe

1 november Een vrouw die tot twee keer toe wegkwam met een voorwaardelijke celstraf moet na enkele diefstallen in Epe alsnog de gevangenis in. De politierechter in Zutphen legde haar woensdag zes weken op. Plus drie weken van een van de twee voorwaardelijke straffen.