Nieuwe burgemeester Epe is kampeerliefhebber met een passie voor stamboomonderzoek

Ondanks zijn ruime ervaring in het openbaar bestuur - de PvdA’er was negen jaar lang wethouder in de gemeente Haarlemmermeer - was het burgemeesterschap nooit een diep gekoesterde wens van Horn. ,,Pas de laatste jaren is daar langzaam verandering in gekomen. Na meerdere jaren wethouder te zijn geweest, vond ik dat ik klaar was voor de volgende stap. En toen kwam de gemeente Epe voorbij.’’