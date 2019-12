Nieuwe burgemeester Epe wil mondige inwoners laten meebeslissen

En dat is de vierde nieuwe burgemeester. In een jaar tijd. De Gelderse Commissaris van de Koning John Berends kent inmiddels de weg naar gemeentehuizen op de Veluwe. Eerst Jacqueline Koops in Heerde, daarna Tanja Haseloop in Oldebroek en Toon van Asseldonk als waarnemer in Hattem. ,,De Stentor kopte nog: Bestuurlijke bezem door de Noord-Veluwe. Wat betekent dat? Een wisseling van de wacht werkt verfrissend, maar continuïteit is ook van belang”, aldus Berends, die gisteravond nog zijn opvolger Ton Heerts in Apeldoorn beëdigde.