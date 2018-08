Nieuwe eigenaren voor Grand Café Cornelis in Epe

Grand Café Cornelis krijgt nieuwe eigenaren. Mischa Steenhuis en Nicole Kwakkel nemen met ingang van 1 september het restaurant in Epe over van Monika Kylar en Jim Hoogervorst.

,,We staan te popelen om aan de slag te gaan'', melden Steenhuis en Kwakkel. En de huidige eigenaren zijn op hun beurt dolblij met de nieuwe bazen voor hun restaurant, dat zij zelf in 2015 begonnen. ,,Dit is een perfect scenario. Mischa en Nicole werken al heel lang voor onze restaurants Cornelis en Ribhouse Texas in Epe. Ze weten als geen ander hoe ze het stokje van ons moeten overnemen. Ze zijn horecadieren in hart en nieren en hebben beiden een echte ondernemersgeest.''

Voorjaar

De eerste gesprekken over de overname stammen van dit voorjaar. ,,We werken allebei al jaren voor Jim en Monika. Toen we aangaven dat we toe waren aan een nieuwe uitdaging, is het balletje snel gaan rollen. We zijn dankbaar voor deze kans.''

Hoogervorst en Kylar spreken van een warme overdracht. ,,Wij kunnen ons geen beter scenario wensen. Voor Mischa en Nicole is dit hét moment voor een nieuwe uitdaging. Wij hebben in drie jaar tijd een mooie horecaonderneming neergezet met Cornelis. Wij krijgen nu onze handen vrij om iets nieuws te beginnen.''

Nieuwe plannen

Steenhuis en Kwakkel zetten Cornelis in grote lijnen voort, zoals de huidige formule nu ook is. ,,Maar uiteraard hebben we ook leuke nieuwe plannen. Die gaan we samen met ons team uitwerken tot iets moois.''

Grand Café Cornelis opende op 30 juni 2015 voor het eerst de deuren voor het grote publiek. Jim Hoogervorst en Monika Kylar toverden toen in slechts vijf maanden tijd het vroegere, vervallen gemeentehuis om in een stijlvol grandcafé/restaurant, met behoud van historische elementen. In de afgelopen jaren groeide het café/restaurant snel uit tot een gezichtsbepalend element op het nieuw gevormde horecaplein in Epe; de Markt.

