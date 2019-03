Nieuwe Eper sportklas leert een hoop van eigen evenementenbureau

Aan een muur in het schoolgebouw van de middelbare school de RSG Noordoost Veluwe in Epe is het goed te zien; er is alom enthousiasme over het project van de nieuwe mavo/kader-sportklas. De gemaakte flyers en tekeningen spreken boekdelen. De 19 kinderen zijn gestart met een evenementenbureau, waarbij ze een sportieve biologieles en een sporttoernooi ineen organiseren voor leerlingen op de basisschool. ,,Je hebt helemaal niet het idee dat je les hebt, maar dat je gewoon iets doet wat leuk is”, zegt leerling Mats (13) uit Epe daarover.

Docent lichamelijke opvoeding en de mentor van de klas, Bas van Beek, is maar wat trots op het project. ,,De leerlingen doen echt alles zelf. Van de inkopen tot de presentaties en van de sportles tot het maken van de foto’s. Op deze manier leren ze echt iets organiseren. En dat is voor de toekomst heel belangrijk.”

Verbranden

De RSG-leerlingen zijn de afgelopen weken verschillende basisscholen in en rond Epe langsgegaan voor een presentatie. Voor het merendeel mag de klas nu een evenement organiseren. Deze middag is dat voor kinderen van de St. Bernardusschool uit Epe. Bij één onderdeel gaan de jongeren verschillende sporten tegen elkaar doen in een toernooivorm. Bij het andere deel mogen ze eerst een Snickers of Mars eten, om vervolgens uit te rekenen hoeveel kilocalorieën erin zitten en die weer te verbranden. En dat allemaal onder leiding van de scholieren van de RSG, in verschillende functies.

De sportklas krijgt in vergelijking met andere groepen drie uren extra sport. ,,Het is voor hen makkelijker leren als je de sport erbij betrekt”, legt Van Beek uit. ,,Dit is echt een vakoverstijgend project. Ze werken aan Nederlands door presentaties te geven, ze rekenen door uitgaven te doen en ze maken foto’s en video’s voor Beeldende Vorming.”

Organiseren

De leerlingen zelf, zowel jongens als meisjes, zijn enthousiast. ,,Je doet veel leuke activiteiten, je kunt meemaken hoe dat gaat”, zegt de 13-jarige Lucas uit Heerde. Klasgenoot Tygo (12, uit Epe) vult aan: ,,Het sporten is het leukste om te doen.” Mats geeft aan veel te leren: ,,Bijvoorbeeld hoe je bezig bent met kinderen en hoe je sport kunt organiseren.”