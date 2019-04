Nieuwe grondstof komt uit Eper rioolwater

Epenaren waarderen woonomge­ving met ruime voldoende

24 april Het onderhoud van bijvoorbeeld het groen in hun woonomgeving wordt door inwoners in Epe gewaardeerd met een 6,4 als rapportcijfer. De woonomgeving zelf waarderen zij met een 6,8 en hun buurt met een 7,5. Maar de gemeente moet wel sneller reageren op klachten of meldingen. Dat blijkt uit een onderzoek dat eind vorig jaar is gehouden onder ruim duizend leden van het inwonerpanel Epe Spreekt.