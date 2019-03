Nieuwe poging voor betere afvalscheiding Epe

Inwoners in Epe krijgen volop de mogelijkheid om mee te denken over betere afvalscheiding. Het moet uiteindelijk leiden tot een nieuw grondstoffenplan, waarin onder meer de manier van afval inzamelen wordt vastgelegd. Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten akkoord te gaan met het voorgestelde traject van twee bureaus.

Al langere tijd zijn er flinke ambities in Epe als het gaat om betere afvalscheiding. Bijvoorbeeld: maximaal 75 kilo restafval per inwoner, 75 procent afvalscheiding en zoveel mogelijk gelijkblijvende kosten en klanttevredenheid. In Oene en een deel van Vaassen zou er daarom eind vorig jaar een pilot starten, maar dit leidde tot kritiek. Bewoners hadden veel vragen en er was weinig draagvlak.

Nieuw plan

Aanvankelijk werd de pilot uitgesteld, maar begin dit jaar besloot het college om de proef helemaal niet door te laten gaan. In plaats daarvan moet er een heel nieuw traject komen, waarbij alle inwoners worden betrokken. Het moet leiden tot een nieuw plan dat met ingang van 1 januari 2020 in moet gaan.

En dat nieuwe plan is er dus nu. Eerst wordt onderzocht waarom het betrekken van inwoners bij de afvalproef in Oene en een deel van Vaassen niet gelukt is en wat de gemeente daarvan kan leren. Hierbij worden inwoners, belangengroepen of verenigingen uit de voormalige proefgebieden bevraagd. Op basis daarvan kunnen alle inwoners aangeven hoe de doelstellingen voor afvalscheiding en –vermindering gehaald kunnen worden. Bijvoorbeeld door middel van straatinterviews, dialogen bij informatieavonden of huiskamergesprekken.

Aanbevelingen

Alle adviezen moeten leiden tot verschillende scenario’s, die worden doorgerekend en vertaald naar een concrete manier van inzamelen. Deze scenario’s worden ook weer gedeeld met de inwoners, waarbij ze advies mogen geven aan het gemeentebestuur. Die aanbevelingen worden meegenomen in het nieuwe grondstoffenplan. Het is de raad die uiteindelijk beslist over dat document.