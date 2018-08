Nieuwe toekomst lonkt voor 't Waeghuys in Epe

Video 3500 ijsjes voor kinderdorp van Cavente

21 augustus Ouders zijn er vroeger zelf geweest, jongeren brengen hun broertjes en zusjes er naartoe en staan zelf patat te bakken. Vaassen is door stichting Cavente voor de 36ste keer omgetoverd tot kinderdorp. Dit jaar in samenwerking met stichting Leergeld. Ruim honderd vrijwilligers zetten zich in om een vierdaags kinderparadijs neer te zetten.