Nieuwe vergoeding voor stemmentellers in Epe

Carnavals­op­tocht Vaassen slaat winkelge­bied Dorps­straat over

17 februari Vanwege werkzaamheden in het dorpscentrum, trekt de traditionele carnavalsoptocht in Vaassen dit jaar niet door het winkelgebied in de Dorpsstraat over. De organisatie heeft er flink de balen in, maar troost zichzelf met de gedachte dat het om een eenmalige aanpassing van de route gaat.