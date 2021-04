Nieuwe wethouder Epe begint gebutst aan zijn job: ‘Onervaren bestuurder’

Burgemees­ter Epe mag deur niet sluiten bij beraad over ontslag wethouder, waarschuwt professor

4 maart Burgemeester Tom Horn van Epe handelt in strijd met de Gemeentewet, als hij het opstappen van wethouder Robert Scholten achter gesloten deuren in het presidium van de gemeenteraad bespreekt. Dat stelt professor Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Het is niet toegestaan om in een besloten vergadering te beraadslagen over de benoeming en het ontslag van wethouders, benadrukt De Vries. Dat is wat Horn heeft aangekondigd op 9 maart te zullen doen.