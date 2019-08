Nieuwkomers verbeteren hun taal op zomerschool in Vaassen: ‘Ik ben een beetje sloom met lezen’

Sandor Scheeres uit Epe is koffieboer in Laos

4 augustus Sandor Scheeres is koffieboer in Laos. De 43-jarige Epenaar woont en werkt in het Zuidoost-Aziatische land. Hij is mede-oprichter van het project Uplao, dat de bergvolken in het noorden van het Laos een duurzame inkomstenbron biedt door onder andere koffieplantages op te zetten.