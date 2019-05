Nog altijd grote twijfels over effectiviteit omstreden zwijnenraster in Epe

Overmars wil met gemeente Epe in gesprek over invulling De Middenstip

8 mei Overmars Vastgoed BV wil met de gemeente Epe in gesprek over de invulling van de locatie De Middenstip aan de Hoofdstraat in Epe. Dat zegt Edwin Overmars tegen de Stentor. Eerder deze week werd duidelijk dat de uitbaters van café restaurant De Middenstip in juni de sleutels van het pand inleveren.