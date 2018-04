Nóg drie jeugdlintjes in Epe

Nóg drie jeugdige inwoners van de gemeente Epe hebben donderdag een jeugdlintje ontvangen. Vorige week vrijdag viel vier andere jongelingen deze eer ook al te beurt.

Burgemeester Hans van der Hoeve reikte in Daams' molen in Vaassen onderscheidingen uit aan Jurre Riphagen (15), Kim Naber (17) en Ella Bartelds (17). Het trio heeft zich langere tijd ingezet voor de samenleving, de natuur of cultuur in hun directe omgeving.

Met verve

Jurre Riphagen uit Vaassen zet zich in voor Daams' Molen. Samen met Ramon Kroes, die vorig jaar al werd onderscheiden, zet hij de molen en Vaassen nationaal en internationaal op de kaart. Jurre brengt z’n molenkennis enthousiast over op iedereen die het maar horen wil en leidt bezoekers met verve rond. Daarnaast is hij door het Gilde van Vrijwillige Molenaars gevraagd om ambassadeur van de afdeling Gelderland te worden.

Kim Naber uit Vaassen was al 'knuppeltje' bij bouwdorp Cavente en is daarna ook vaste medewerkster geworden van het evenement voor de jeugd. Ze enthousiasmeert jongeren als geen ander en is een echte teamspeler. Ook gaat Kim tweemaal per jaar mee als vrijwilliger van een gehandicaptenorganisatie, OLG (Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten).

Geliefd