Nog een kleine maand omrijden

Het wordt even wennen voor voormalige gebruikers van de Heerderweg tussen Epe en Heerde. Vanaf half oktober gaat de weg na langdurige werkzaamheden weer open voor al het verkeer. Omrijden tussen de twee dorpen is dan niet meer nodig.

Ongeveer een jaar na dato gaat de N794 weer open voor alle verkeer. Tussen Epe en Heerde hoeven automobilisten, busvervoerders en motorrijders dan niet meer om te rijden over de A50, langs het Apeldoorns Kanaal, of via diverse andere (kleinere) sluipweggetjes. Bedrijven, restaurants, hotel en aanwonenden zullen opgelucht ademhalen. Zij gaan weer 'actief' deel uitmaken van de samenleving, na ongeveer een jaar deels van de buitenwereld verstoken te zijn geweest.

Uitstel

Nog een kleine maand en dan zijn de werkzaamheden klaar. Tenminste, die aan het zuidelijke deel van de Heerderweg; het deel ‘Heerderweg 80 tot Zwarteweg’. De werkzaamheden aan het noordelijkere deel, van de ‘Zwarteweg tot de A50’, is uitgesteld tot in de tweede helft 2019.

De provincie Gelderland meldt dat de laatste taken aan de N794 voorspoedig en volgens planning verlopen. Na de bouwvakvakantie van afgelopen zomer is het werk hervat en het ziet ernaar uit dat de weg uiterlijk half oktober weer opengesteld wordt.

Bruggen

Na de vakantie is vooral veel tijd gaan zitten in het aanbrengen van twee grote duikers onder de Heerderweg door. Waterbedrijf Vitens moest een waterleiding verleggen, er is een tijdelijke ‘brug’ aangelegd en betonvloeren zijn gestort. Op de betonvloeren zijn met zorg voor het behoud van de twee bomen, duiker-elementen op hun plaats gebracht. De komende weken wordt op de duiker-elementen de weg met een puinfundering en asfaltlagen opnieuw aangelegd. De noodbrug gaat daarna weg. De riolering voor het regenwater is net als aan de kant van Epe in het midden van de weg gelegd. Komende weken wordt het laatste deel van de fietspaden aangelegd.

Op het tracé richting Epe wordt gewerkt aan de inrichting van de aansluitende percelen; zijwegen, fietspaden en bermen. In twee tuinen komt een keerwand in de grondwal. Daardoor ontstaat er ruimte zodat het fietspad er langs kan.

Opruimen

Als al het werk klaar is, ruimt de aannemer het werkterrein op en daarna zullen ook de busdiensten weer als vanouds gaan functioneren. De tijdelijke halte aan De Klaarbeek verdwijnt dan weer. De werkzaamheden vanaf de Zwarteweg tot de A50 worden in de tweede helft van 2019 uitgevoerd. De verwachting is dat die acht weken in beslag gaan nemen.