Noodlijdende slachterij Gosschalk naar rechter om vlak voor overname faillissement af te wenden

MET VIDEO Wildpluk­ken in de Veluwse natuur: ‘Iets extra's voor op je boterham - magisch’

Natúúrlijk zijn er apps voor. Wildplukken is ‘back to basics’, maar waarom zou je daar geen modern hulpmiddel bij gebruiken? Je moet tenslotte weten wat je eet of op je huid smeert. Want de natuur biedt kansen, maar niet alles kan. Of mag.