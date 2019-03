Oceaanrace als ultieme doel tegen plastic voor roeier Aidan uit Oene

Het is maar een klein stukje lopen, vanaf zijn huis in het buitengebied in Oene naar de rivier de IJssel. Daar laten Aidan Scherpbier en zijn 6-jarige zoontje Skip zien hoe groot het probleem is rondom het weggegooide plastic in en rond de wateren. Ook deze middag wordt de ene na de andere verpakking gevonden. ,,We maken ons zorgen. Voor jongeren en jeugd is plastic opruimen niet leuk. We proberen het om te draaien; het moet juist cool worden.”