Oene wil nieuwe gezinswoningen (en het liefst binnen vijf jaar)

De peiling is een initiatief van Oener Belang. De vereniging wil dat de gemeente Epe na tien jaar weer nieuwe woningen gaat bouwen in het dorp. Dat jongeren in het dorp blijven wonen moet de levendigheid behouden. Maar in de gemeentelijke Woonvisie staat voorlopig geen nieuwbouw gepland. Dus nam Oener Belang het heft in eigen handen en inventariseerde zelf de woningbehoefte met een enquête. Die werd 174 keer ingevuld door inwoners van 16 jaar of ouder.