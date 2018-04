Oener dames gaan de verspilling te lijf

Delen in onze overvloed. Sharing is caring. Consuminderen. In Oene is een groep dames ervan overtuigd dat we als mensheid volop dingen verspillen, die voor anderen juist nog heel goed waarde en nut kunnen hebben. Vandaar een bewuste koopdag. Die vindt plaats op woensdag 25 april aan de Eperweg 46.

Margriet van Amersfoort doet het woord, maar ze staat niet alleen. Met haar maken ook Aline Huiting, Teuntje Riphagen, Janette van 't Einde, Anouschka Vos en Patricia Dijkkamp deel uit van de vrouwenclub die op woensdag 25 april weer een bewuste koopdag houdt. ,,Vriendinnengroep? Dan zouden we ook wekelijks bij elkaar over de vloer komen en lief en leed met elkaar delen'', zegt Van Amersfoort over het organisatiecomité van de koopdag. ,,Zo hecht zijn we ook weer niet, maar we weten wel precies wat we aan elkaar hebben en kunnen perfect van elkaar op aan.''

De bewuste koopdag, eigenlijk een koopochtend van 9-12 uur en een koopavond van 19-10.30 uur, volgende week woensdag aan de Eperweg 46, wordt niet voor het eerst gehouden. Van Amersfoort: ,,Vorig voorjaar hebben we het ook gedaan, twee dagen achter elkaar. En in het najaar na het Koefeest nog een keer. Dit wordt dus de vierde keer, maar voor het eerst hebben we nu besloten met flyers en berichten op social media er ook meer aandacht voor te vragen.''

Gedachte

De gedachte achter de koopdag is simpel. Vrienden, bekenden en plaatsgenoten worden gevraagd hun kasten te doorzoeken naar nog goed bruikbare spullen die ze niet meer gebruiken. Kleding, speelgoed, hoeden, sjaals, sieraden. Die kunnen tot en met volgende week maandag worden ingeleverd bij Aline Huiting aan de Eperweg 46 in Oene. De groep van zes dames sorteert vervolgens de spullen en prijst ze voor de verkoopdag.

Van Amersfoort: ,,Het mes snijdt aan vele kanten. Mensen kunnen van hun spullen af die ze niet meer gebruiken, andere mensen kunnen voor weinig geld nog veelal kwalitatief zeer goede tweedehands spullen kopen. Soms zit er zelfs nog uitstekende merkkleding tussen! En tenslotte gaat de opbrengst van onze verkoop naar het goede doel. Dit jaar is dat de stichting Woord en Daad. En oh ja, spullen die niet verkocht worden, verdelen we na de koopdag ook nog eens onder andere goede doelen.''

Rommelmarkten

Om andere rommelmarkten niet voor de voeten te lopen, beperken de dames zich tot voornamelijk kleding en speelgoed. ,,Dat zijn de zaken die op een rommelmarkt namelijk meestal niet meer zo goed lopen. Nee, meubels daar beginnen we niet aan, want dan lopen we de markt van de jeugdvereniging van het Koefeest voor de voeten. En dat willen we per se niet.''