Oener Koefeest is veel meer dan de zoveelste braderie

Na een paar uur struinen door de straatjes van Oene, is één les duidelijk: Een blik op de luxe schoenen en een greep in de jaszak spreken boekdelen. Dat had de verslaggever anders moeten aanpakken; schoenen besmeurd met koeienstront en hooi en zakken vol met klodders modder door het bezoek aan de cross. ‘’Ie had ook op klomp’n mott’n kom’n‘’, lacht een van de organisatoren breeduit.

Volledig scherm Koefeest Oene. De winnaars van de keuring. © Hans van de Vlekkert

Melkkoeien

Melkkoeien zijn door regionale veehouders al een dag voor het Koefeest opgepoetst en geschoren. Voor de keuring. Bij aankomst in Oene krijgen de dieren nogmaals een poetsbeurt. ,,Want in de veewagen zijn ze weer besmeurd geraakt‘’, vertelt boer Jan Wiltink uit Nijbroek. ,,Maar de smurrie door de veewagen zit er dan gelukkig niet meer zo vast op.‘’

Wiltink krijgt een prijs voor zijn koe Janet 557. Het dier is de oudste koe met de hoogste melkproductie. ,,94.000 kilo melk heeft ze gegeven. Zeker voor haar omvang - ze is relatief klein - is dat niet weinig‘’, meldt Wiltink trots. Hij neemt een mooie beker mee terug naar Nijbroek, al vindt hij de spreekwoordelijke eer nog belangrijker.

Voorzitter

Wim Nooteboom is voorzitter van de Stichting Koefeest. Hij vervangt in die functie dit jaar Teuni Nooteboom, die wel van de partij is, maar door een hersenbloeding in augustus, met nog teveel fysieke malheur kampt om de organisatie te dragen. Wim: ,,Maar het is mooi dat Teuni er vandaag weer bij kan zijn, alles meemaakt en ziet dat het op rolletjes loopt.‘’

Wim had ook twee van zijn koeien meelopen in de keuring. Geen prijs voor hem echter. ,,Nee, haha, zou ook wat zijn als voorzitter hè‘’, grijnst hij. ,,Zijn dieren heten Yvonne, met opvolgende nummers. ,,Na de MKZ-periode heb ik nieuwe dieren gehaald bij boer Reintjes in Raalte. En het mooie is, die Reintjes zelf liep hier vandaag ook weer rond. Hij pikte mijn koeien er zo uit. 'Da's een Yvonne’, zei hij meteen.‘’

Geslaagd

Met tussen de twintig- en 25.000 bezoekers is het Oener Koefeest wederom een geslaagd festijn. Wim: ,,163 jaar geleden begonnen, als een markt waar handelaren koeien verkochten als de herfst weer aanbrak. Dan moesten de dieren de stal in en dan hadden boeren door de nieuwe aanwas in het jaar er teveel. Dus werd er verkocht.‘’

Na de MKZ-crisis probeerde de organisatie nog een paar keer de handelsmarkt nieuw leven in te blazen voor het Koefeest. ,,Maar teveel dieren kregen in no-time een verkocht-stempel van een koper uit Epe en gingen niet naar andere boeren, maar naar de slacht. Dat wilden de mensen hier echt niet meer zien.‘’

Herfstvakantie

Met nog louter een schoonheidswedstrijd werd een nieuw element voor het Koefeest gevonden, waar het publiek weer gek op werd. ,,En de keuze om naar de herfstvakantie te verhuizen was ook een gouden greep een paar jaar geleden. Nu is het Koefeest niet alleen een reünie voor mensen die in de loop der jaren zijn uitgevlogen uit Oene, maar bezoekers maken er ook een mooie dagtrip van. Vooral voor jonge kinderen is dit prachtig om te zien. En leerzaam ook.‘’

Volledig scherm Koefeest Oene. De calimeroklasse in actie bij de cross. © Hans van de Vlekkert

Behalve de koeienkeuring, is de jaarlijkse cross een publiekstrekker van jewelste. Ook hier is meedoen belangrijker dan winnen, zegt bestuurslid Ron Tessemaker. ,,120 deelnemers hebben we dit jaar, dat zegt wel wat over de populariteit hè! Op de baan is iedereen even venijnig om te presteren, maar daarbuiten helpt iedereen elkaar. Ook met vervanging voor kapotte onderdelen.’‘

Calimero