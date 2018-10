Oeps: 45-kilometer auto rijdt beautyzaak in Vaassen binnen

Beautyzaak In Style aan de Kosterstraat in Vaassen is de komende dagen waarschijnlijk nog gesloten. Oorzaak is de schade die is ontstaan, nadat een 45-kilometerauto de winkel dinsdagmorgen was ingereden.

,,Mijn collega was net bezig met het knippen van een klant, toen er opeens een auto kwam binnengereden. Zoiets maken we natuurlijk niet dagelijks mee", meldt een medewerkster van de zaak enkele uren na het voorval. ,,Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en is het verder allemaal goed afgelopen."

Volgens de medewerkster ging het om een oudere dame. De bestuurster is volgens de politie vermoedelijk de macht over het stuur kwijt geraakt, waardoor de auto in de zaak eindigde.

Noodvoorziening

Wat overblijft is natuurlijk de schade aan de winkel. En die is behoorlijk, zo meldt de medewerkster van In Style. ,,De hele voorpui is eruit. We zijn nu voor de klanten dicht. De winkel wordt momenteel schoongemaakt en we zijn bezig met een noodvoorziening voor de voorkant. Ik heb nu geen idee wanneer we weer open kunnen, maar het zal nog wel een paar dagen duren."

De medewerkster vervolgt: ,,Gelukkig zitten we hier al een poosje en lopen onze klanten niet snel weg. Maar het is wel jammer. We willen nu vooral weer zo snel mogelijk aan het werk, dat is ook het leukste om te doen."

Volledig scherm De voorpui van de winkel wordt dinsdagmiddag dichtgetimmerd. © Hans van de Vlekkert