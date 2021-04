Oliebollenbakkers strijken met woonwagens neer in Eper woonwijk: ‘Zijn met open armen ontvangen’

‘Dubieuze handelwij­ze’ gemeente Epe vraagt om oordeel Raad van State

1 april Illegaal uitritten laten aanleggen en daarna als gemeente zelf het bestemmingsplan erop aanpassen: over wat wethouder Robert Scholten deed op bedrijventerrein Kweekweg in Epe is het laatste woord nog niet gezegd. Omwonenden hebben hun dossier voorgelegd aan de Raad van State en willen dat de hoogste rechter er een uitspraak over doet.