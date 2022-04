‘Ombudsman’ in de bres voor Jan Willem, die huis kwijt is door hekken om risicocamping in Vaassen

VIDEO Aangifte tegen Leisure­Lands na beschadi­ging dassen­burcht in Emst: ‘Misdaad tegen kwetsbare natuur’

De grootschalige snoeiwerkzaamheden aan zwemplas Kievitsveld in Emst kunnen een vervelend staartje krijgen voor beheerder LeisureLands. Vanwege het kortwieken van begroeiing rond een beschermde dassenburcht bij de plas, is de recreatiegigant ‘ernstig in overtreding’, stelt provincie Gelderland. Inwoners van de gemeente Epe vinden het onbegrijpelijk dat er zo is huis gehouden: ,,Een zwarte bladzijde.’’

1 april