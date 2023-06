Omstreden oud-politicus drijft directie Eper landgoed tot wanhoop: ‘Nog gladder dan aal in emmer snot’

Duidelijke taal voor landgoed Tongeren: uitvaart­dien­sten blijven verboden in de Houtschuur

Uitvaartdiensten in de Houtschuur op landgoed Tongeren in Epe blijven voorlopig uit den boze. Directeur Charlotte Rauwenhoff legde bij de gemeente een verzoek voor een tijdelijke omgevingsvergunning neer, maar kreeg wederom nul op het rekest. ,,De gemeente laat ons in de steek.’’