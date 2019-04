Omwonenden Veluwse Bron schrikken van uitbreiding hotelplan

Dat het bouwplan voor een hotel bij de Veluwse Bron na jaren uit de ijskast komt, verrast niemand in de omgeving van het wellnesscentrum in Emst. Maar dat de capaciteit van het hotel ineens twee keer zo groot wordt wel. En dat er twee zonneparken moeten komen bij het natuurgebied, doet wenkbrauwen fronsen.

Het plan voor een ontbijthotel stamt uit 2012, maar wordt aangepast. In plaats van veertig kamers wil het bedrijf nu een hotel met tachtig kamers. Daarnaast heeft terreineigenaar Leisurelands het plan opgevat om twee velden met zonnepanelen in de buurt aan te leggen. Burgemeester en wethouders van Epe willen in principe meewerken aan het plan.

,,Verhogen van het aantal hotelkamers van veertig naar tachtig binnen het bestaande bouwplan, vind ik knap’’, is de eerste voorzichtige reactie van buurtbewoner Peter Roelofs. ,,Of we tegen deze nieuwe plannen opnieuw bezwaar moeten gaan maken, daar moet ik eerst eens over nadenken. Ik ken de details van de plannen niet, we zijn hierover nog niet ingelicht. Mijn buurman vertelde me vanochtend dat het hotelplan nu weer op tafel is gekomen.’’

Roelofs en een aantal buurtbewoners vochten in 2016 het plan voor het ontbijthotel bij recreatieplas het Kivietsveld aan, tot bij het hoogste rechtscollege van het land. ,,We hebben op een paar puntjes wel gelijk gekregen, maar het bestemmingsplan bleef overeind.’’

Hoge druk

Rieks van der Straaten, voorzitter van Milieuzorg Epe, las gisterochtend het nieuws over het hotelplan in deze krant. ,,Het klinkt niet zo goed dat het hotel nu meer kamers krijgt. Wij waren al tegen het hotel met veertig kamers. Dat legt toch hoge druk op het kwetsbare natuurgebied. Als het aantal kamers verdubbelt, verhoogt dat ook de druk.’’

Of het Kievitsveld een goede plek is om zonneparken te installeren, daar heeft Van der Straaten ook zijn vraagtekens bij. ,,Zo’n zonnepark heeft twee kanten’’, wijst hij op de positieve impact van groene stroom. ,,Maar het verdient volgens ons de voorkeur om eerst te kijken of je zonnepanelen op daken van bestaande gebouwen kunt plaatsen, voordat je dat in een milieugebied doet.’’

Anne Nyst, die aan de Achterdorperweg woont en bed and breakfast De Houtwal runt, schrikt als ze hoort dat het hotel bij de Veluwse Bron nu toch gebouwd gaat worden. De schrik is nog groter als ze begrijpt dat er ook zonneparken bij geïnstalleerd gaan worden. Ze heeft deze week geen krant gelezen omdat ze op vakantie is.