Ondernemers in Epe onderzoeken oprichting fonds voor activiteiten in centrum

Veluwse Bron blaast plannen ontbijtho­tel nieuw leven in, ook zonnepane­len bij Kievits­veld in Emst

3 april Wellnessresort Veluwse Bron in Emst wil de plannen voor een ontbijthotel nieuw leven in blazen. Het idee uit 2012 wordt wel aangepast: in plaats van veertig kamers wil het bedrijf nu een hotel met tachtig kamers. Daarnaast heeft Leisurelands het plan opgevat om twee velden met zonnepanelen in de buurt aan te leggen.