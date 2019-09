Ondernemers Vaassen kapen succesvolle toeristenbus: ‘hele jaar rond laten rijden’

Dronken PEC Zwol­le-trai­ner Stegeman aangehou­den na verkeerson­ge­luk

19:34 PEC Zwolle-trainer John Stegeman heeft vrijdagochtend met te veel drank op een verkeersongeluk veroorzaakt met zijn auto. Daarmee reed hij tegen een lantaarnpaal in Apeldoorn. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen; hij had bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. PEC Zwolle heeft de trainer uit Epe een boete gegeven; voor de club is de kous daarmee vooralsnog af.