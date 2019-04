Onderscheiding tijdens feest jubilerende speeltuin Vaassen

Riet Bosch is in 1980 begonnen als vrijwilliger bij de speeltuinvereniging De Kouwenaar. Ruim 28 jaar is zij inmiddels bestuurslid van de vereniging en ruim 23 jaar maakte zij het wijkgebouw schoon. Samen met haar man nam ze bij de speeltuinvereniging als leerbedrijf vele jongeren onder haar hoede.

Naast haar bestuursfunctie heeft Bosch vele activiteiten verricht en georganiseerd voor de vereniging: van de rommelmarkten en oliebollenactie bijvoorbeeld tot de halloweendisco en de inkoop van prijzen voor de kaartavonden en bingo’s. ‘Als het om de club gaat, is mevrouw Bosch-Proper zeer gedreven', aldus de gemeente Epe in het persbericht. ‘Ze is van onschatbare waarde voor De Kouwenaar en heeft zich op die manier geruime tijd voor onze samenleving ingespannen.’ Daarom is ze nu benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.