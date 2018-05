Onderzoek naar vechtpartij en bedreiging Vaassen

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat is tot op heden de conclusie over de onrust die afgelopen weekend is ontstaan in Vaassen, waarbij onder meer een agent werd bedreigd. Dat meldde burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente Epe donderdagavond in de raadsvergadering.

In de nacht van afgelopen zaterdag op zondag ontstond er een vechtpartij buiten bij een buurtcentrum aan het Kouwenaarspad in Vaassen tussen bezoekers van een feest. Verschillende groepen gingen met elkaar op de vuist. Een agent die daar ter plaatse was probeerde te bemiddelen, maar werd dusdanig in het nauw gedreven en bedreigd dat hij zich in zijn dienstauto moest terugtrekken. Hierop werd er een steen door een ruit van de dienstauto gegooid toen de agent probeerde weg te rijden. Een paar dagen later werd een 31-jarige man uit Vaassen, die lid is van de OMG Satudarah, aangehouden vanwege de bedreiging.

Gesprek

Raadslid Albert Oortgiesen van het CDA wilde donderdagavond weten wat er heeft plaatsgevonden en of herhaling van dergelijke incidenten is te verwachten. Van der Hoeve liet daarop weten het te betreuren wat er is gebeurd en geweld tegen hulpdiensten af te keuren. ,,Op dit moment vindt er een onderzoek plaats, ook volgt er nog een gesprek met de organisatie van het evenement. De vraag is daarbij ook: is er sprake van een incident of een structureel probleem.”