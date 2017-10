Onrust in Epe na achtste brand: 'Hoe ga ik dit nu weer uitleggen'

Terwijl twee verdachten in de cel zitten voor een reeks branden in Epe, ontstond er gisterochtend opnieuw brand in het Veluwse dorp. Weer op camping Koekamp en weer lijkt de oorzaak brandstichting. Het zorgt voor onrust. ,,Misschien is er wel een copycat actief."

Marcel Krijgsman wijst naar de grote brandplekken op de deur van de houten schuur die aan zijn woonhuis 'vastzit'. ,,Daar is brand gesticht en drie meter verderop slaapt normaal gesproken mijn dochtertje van 10. Gelukkig was ze nu uit logeren bij opa en oma. Ze was al zo bang door die eerdere branden, hoe ga ik dit nu weer uitleggen? Ik ben er echt van onder de indruk. Mijn baas heeft me naar huis gestuurd."

Campinggast

De brand werd rond vijf uur 's ochtends door Krijgsman en een campinggast net op tijd geblust. ,,Je ziet dat de vlammen nog boven de deurpost uitkwamen. En die schuur is helemaal van hout. Dus we waren er net op tijd bij. Nog een geluk dat ik zo vroeg op moest staan om te werken, anders was alles misschien wel afgebrand."

Op de Koekamp verblijft nog slechts een handjevol campinggasten. Krijgsman bewoont een vast huis op de camping, die onlangs ook al werd getroffen door een brand. Vorige week fikte een chalet bijna tot de grond toe af. ,,Toen blafte mijn hond en werd ik wakker. Nu het bij de schuur achter mijn huis was, bleef de hond stil. Ik ben echt door het oog van de naald gekropen."

Verdachten

De politie pakte na de chaletbrand vorige week twee verdachten op. Een 34-jarige man uit Epe en een 18-jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Mogelijk hebben zij iets te maken met de zeven branden die in korte tijd in Epe woedden. Enkele dagen bleef het stil, tot gisterochtend. Bij een restaurant vlakbij de camping zijn de eigenaren er niet helemaal gerust op. ,,Het lijkt wel alsof er een copycat actief is." Bang zijn ze echter niet. ,,We hebben de zaak goed bewaakt met camera's."

De politie gaat volop met de nieuwste brand bezig, zegt woordvoerder Ronald van der Leeden. ,,We kennen de gevoeligheid in het dorp over het onderwerp", zegt de politiewoordvoerder. Hij kan niet op voorhand zeggen of de brand van vanochtend een link heeft met de eerdere brandstichtingen. ,,Dat gaan we onderzoeken."

Beangstigend

Dat ook deze laatste brand is aangestoken, staat voor bewoner Krijgsman vast. ,,Zo voor de schuurdeur ontstaat echt niet zomaar een brand." Medewerkers van de camping willen niet reageren op vragen. ,,Dat is heel slecht voor onze naam", legt iemand uit. Een campinggast die net spullen af komt leveren, zegt al enkele dagen niet meer in zijn chalet te slapen.